ЄС знову закликав РФ звільнити Сенцова та Сущенка
ЄС залишається глибоко занепокоєним ситуацією в Криму і на Донбасі
Європейський Союз в черговий раз закликав російську владу звільнити українських режисера Олега Сенцова та журналіста Романа Сущенка.
Відповідна заява Євросоюзу була виголошена під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.
«Ми знову приєднуємося до закликів представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ до Росії звільнити українського режисера Олега Сенцова та українського журналіста Романа Сущенка, відзначаючи і той факт, що близько 70 українських політв'язнів незаконно утримуються в Криму та в Росії», - йдеться у заяві ЄС, виголошеній у відповідь на звіт представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра.
У заяві також наголошується, що Європейський Союз «залишається глибоко занепокоєним ситуацією із свободою висловлювання в незаконно анексованих Росією Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також у районах, які контролюється підтримуваними Росією збройними формуваннями на сході України».