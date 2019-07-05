ЄС знову закликав РФ звільнити Сенцова та Сущенка



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Український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії

ЄС залишається глибоко занепокоєним ситуацією в Криму і на Донбасі

Європейський Союз в черговий раз закликав російську владу звільнити українських режисера Олега Сенцова та журналіста Романа Сущенка.

Відповідна заява Євросоюзу була виголошена під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

«Ми знову приєднуємося до закликів представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ до Росії звільнити українського режисера Олега Сенцова та українського журналіста Романа Сущенка, відзначаючи і той факт, що близько 70 українських політв'язнів незаконно утримуються в Криму та в Росії», - йдеться у заяві ЄС, виголошеній у відповідь на звіт представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра.

У заяві також наголошується, що Європейський Союз «залишається глибоко занепокоєним ситуацією із свободою висловлювання в незаконно анексованих Росією Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також у районах, які контролюється підтримуваними Росією збройними формуваннями на сході України».