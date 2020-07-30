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    Євреї усього світу сьогодні в жалобі

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    Тиша бе-ав&nbsp;&ndash;&nbsp;<span>національний день жалоби і&nbsp;</span>посту<span>&nbsp;у&nbsp;</span>євреїв<span>&nbsp;в пам'ять про руйнування&nbsp;</span>Першого<span>&nbsp;і&nbsp;</span>Другого<span>&nbsp;</span>храмів в Єрусалимі<span>.</span> - Євреї усього світу сьогодні в жалобі
    Тиша бе-ав – національний день жалоби і посту у євреїв в пам'ять про руйнування Першого і Другого храмів в Єрусалимі.

    Юдеї відзначають День Руйнування Храму

    За єврейським календарем сьогодні дев'яте Ава, один із найбільших днів посту. Юдеї відзначають День Руйнування Храму, – події, що відбулася 587 р до н. е. і описана в книзі «Плач Єремії». 

    Під час Юдейського посту вони 25 годин не можуть їсти та пити, якщо це не загрожує життю та здоров'ю. Сидять лише на низьких стільцях. У цей день не можна вітатися, радіти, посміхатися. 

    «На людство й на наш народ тисячі років тому були надіслані страшні кари! Все, через те, що люди не вміли любити один одного, пліткували, заздрили - замість того, щоб допомогати один одному!

    Саме цьому нас вчить Дев'яте Ава. Треба любити себе, але людей навколо також дуже важливо любити.  І зараз, під час пандемії і кризи ми це дуже добре бачимо. Що завдяки тому, що ми любимо наших стареньких – ми носимо маски та обмежуємо зібрання. Це і нас самих береже. Завдяки тому, що ми любимо – ми стаємо ближче! І не дивно, що після дев'ятого Ава є і день Ту бе Ав, неофіційне єврейське свято кохання», – сказав у цей день  Головний Рабин міста Києва рав Йонатан Бін'ямін Маркович.

    Єрусалимський храм – головний центр єврейського релігійного життя, що розташовувався на місці сучасної Храмової гори. Був двічі зруйнованим: у 587 р до н. е. царем Вавилона Навуходоносором і близько 69 року римлянами. Відома Стіна плачу є рештками муру Другого Храму, зруйнованого римлянами унаслідок Першої Юдейської війни.

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    історія Ізраїль війна пам'ять Єрусалим Йонатан Біньямін Маркович
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