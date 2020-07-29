Зеленський підтримав будівництво Меморіалу Голокосту «Бабин Яр» у Києві



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«В її історії - було багато трагічних сторінок. Однак, ми маємо пам’ятати про них, розповідати своїм наступним поколінням»

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з членами наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр».

Учасники онлайн-зустрічі обговорили будівництво майбутнього «Меморіального Центру Голокосту «Бабин Яр» у м. Київ.

Володимир Зеленський наголосив на важливості вшанування пам’яті жертв Голокосту в Україні та підтримав створення такого Меморіалу.

«Багато українців носять високе звання «Праведника народів світу». Це українці, які часто ціною власного життя, рятували євреїв у Голокост. Створення меморіалу - дуже важливе для нашої країни. В її історії - було багато трагічних сторінок. Однак, ми маємо пам’ятати про них, розповідати своїм наступним поколінням. Такі моменти повинні бути в історії України. Вони є в наших розповідях, в пам’яті, в книжках. Дуже хочеться, щоб цей проект було втілено в життя і ми разом з вами збудували історію», - розповів Володимир Зеленський.

А Голова наглядової ради Фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» Натан Щаранський зазначив, що історія Бабиного Яру важлива не лише для єврейського народу. Адже в цьому в місці загинули представники й інших національностей, зокрема, українці, білоруси та поляки.

«У нас однакові цілі – боротися за свободу і демократію наших народів. Ця ініціатива – не просто пам’ятник, це буде визначний меморіал де буде і музей, і центр дослідження, що сприятиме підвищенню толерантності в суспільстві та матиме глобальне значення для позиціонування України в світі та міжнародного визнання. Такі інституції у всьому світі створюються у партнерстві з державою за підтримки перших осіб», - зазначив він.

Водночас Президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер наголосив: майбутній Меморіал має давати відвідувачам чітку відповідь на питання, що таке антисемітизм. Цей проект має бути міжнародним і привернути увагу всього світу до історії України.

«Це третє покоління, яке знає про Голокост. Але якщо про Аушвіц знають майже всі, то історія Бабиного Яру молоді майже невідома. Я хочу, щоб приїжджали до Києва побачити Меморіал «Бабин Яр», щоб зрозуміти, що тут сталося», - зазначив він.

Президент Польщі 1995–2005 рр. Александр Кваснєвський додав, що проект матиме суттєвий вплив на імідж України.

«Ми хочемо серйозно і чуттєво говорити про те, що відбулося 80 років тому. І з цією історією дивитися та розуміти, як нам жити в майбутньому. Цей проект має великий вплив на імідж України та те, як люди розумітимуть сучасну Україну»

До складу наглядової ради був долучений перший Президент України (1991 – 1994 рр) Леонід Кравчук. Він зазначив, що майбутній Меморіал має бути об’єктивно правдивим, чесним та гуманним.

«Проект цікавий важливий та всеосяжний. Однак ми маємо спроектувати його так, щоб не було різночитань. Нам потрібно зробити все так, щоб він відповідав найвищим гуманітарним цілям», - заявив він.

Зі слів міністра закордонних справ і віце-канцлера Німеччини 1998–2005 рр. Йошки Фішера, основною метою цього проекту має стати просвітництво та звернення до молодого покоління.

«В цьому проекті ми використаємо новітні технології, щоб зберегти історію», - розповів він.

А член наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» В‘ячеслав Вакарчук підкреслив, що будівництво комплексу є питанням збереження справедливої історії України.

«Дуже важливо показати, що Україна є частиною цивілізованого світу, шанує свою пам’ять, знає свою історію», - сказав він.

Учасники зустрічі обговорили подальшу взаємодію межах проекту а також координацію сторін під час підготовки до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

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