Єврокомісія хоче фінансово карати держави, у яких проблем з правосуддям

Схвалення нового механізму контролю вимагає згоди держав-членів

Європейська комісія (ЄК) у рамках роботи над бюджетом ЄС на 2021-2027 роки хоче запровадити новий механізм для впливу на країни-члени, в яких спостерігаються проблеми із правосуддям. Очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер хотів би мати можливість призупиняти, скорочувати чи обмежувати доступ до фондів ЄС. Керівництво ЄС вважає, що лише незалежна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Схвалення нового механізму контролю вимагає згоди держав-членів

Європейська комісія (ЄК) у рамках роботи над бюджетом ЄС на 2021-2027 роки хоче запровадити новий механізм для впливу на країни-члени, в яких спостерігаються проблеми із правосуддям. Очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер хотів би мати можливість призупиняти, скорочувати чи обмежувати доступ до фондів ЄС. Керівництво ЄС вважає, що лише незалежна судова гілка влади може гарантувати верховенство права і, як наслідок, те, що гроші ЄС витрачаються належним чином. Про це повідомляє видання EU Observer.

Вважається, що дана пропозиція спрямована в першу чергу проти Польщі і Угорщини, щодо яких в ЄС проводиться розслідування щодо обмеження незалежності судової гілки влади. Проте Жан-Клод Юнкер відкинув звинувачення про те, що новий механізм спрямований проти якоїсь конкретної країни ЄС. Представник МЗС Польщі, який відповідальний за європейський напрямок, не побачив в відповідній пропозиції ЄК кроку антипольського характеру. При цьому на думку Конрада Шиманського відповідні зміни до процедур передачі коштів мають бути чітко прописані, щоб не допустити вибіркового і неправильного застосування. Речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив про те, що Будапешт працює виключно на основі угод щодо ЄС.

На сьогодні відповідно до процедур ЄС розслідування по статті 7 щодо проблем із верховенством права вимагає згоди всіх країн-членів перед запровадження санкцій. ЄК пропонує передати повноваження щодо початку відповідного процесу до власної юрисдикції. Відповідна країна отримує місяць для того, щоб пояснити власну позицію, після чого Єврокомісія має можливість приймати рішення щодо призупинення фінансування. При цьому лише більшість країн-членів ЄС матиме можливість відмінити відповідне рішення ЄК. Так само лише ЄК відповідно до нового механізму матиме право припинити дію обмежень на фінансування у разі вирішення проблем щодо функціонування судової гілки влади. На сьогодні бюджет ЄС схвалюється всіма державами-членами, що означає можливість відмови підтримати зміни, які пропонує ЄК.