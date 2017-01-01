Єврокомісія подала до суду на три держави, які не приймають мігрантів

Влітку цього року Єврокомісія відкрила процедуру порушення проти Чехії, Угорщини та Польщі

Європейська комісія вирішила направити до Суду ЄС скарги проти Чехії, Угорщини та Польщі за невиконання цими країнами юридичних зобов'язань щодо прийому мігрантів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії. 15 червня 2017 року Єврокомісія відкрила процедуру порушення проти Чехії, Угорщини та Польщі. Відповіді, надані трьома



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Чехія, Угорщина та Польща відмовляються виконувати зобов'язання з переселення мігрантів

Влітку цього року Єврокомісія відкрила процедуру порушення проти Чехії, Угорщини та Польщі

Європейська комісія вирішила направити до Суду ЄС скарги проти Чехії, Угорщини та Польщі за невиконання цими країнами юридичних зобов'язань щодо прийому мігрантів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

15 червня 2017 року Єврокомісія відкрила процедуру порушення проти Чехії, Угорщини та Польщі. Відповіді, надані трьома державами, не задовольнили ЄК, і вона вирішила перейти до наступного етапу провадження.

«Незважаючи на підтвердження з боку Суду ЄС про дійсність схеми переселення, Чехія, Угорщина та Польща продовжують не виконувати свої юридичні зобов'язання. Отримані відповіді були незадовільними, і вони не свідчили про те, що вони сприятимуть виконанню рішення про переселення», - йдеться у заяві.

Єврокомісія наголошує, що у той час як всі інші держави в останні місяці беруть участь у схемі переміщення, Угорщина взагалі не бере в ній участі з самого початку, Польща не переселила жодного мігранта з грудня 2015 року, Чехія не бере участі у схемі з серпня 2016 року і не брала на себе нових зобов'язань більше року.

Джерело: Європейська правда