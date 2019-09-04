Єврокомісія призначила спецрадника у відносинах з Україною



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Спецрадник президента Єврокомісії у відносинах з Україною Ельмар Брок

Колишній євродепутат Ельмар Брок має великий досвід в українських питаннях

Європейська комісія на засіданні 4 вересня призначила Ельмара Брока спеціальним радником президента Єврокомісії у відносинах з Україною. Про це під час брифінгу для преси повідомила речник Єврокомісії Міна Андрєєва.

«Колегія вирішила призначити пана Ельмара Брока спеціальним радником президента Єврокомісії у відносинах з Україною, виходячи з його досвіду у цій сфері. Це рішення набуває чинності негайно, і ця позиція не буде переглядатися», - сказала речник.

Раніше Ельмар Брок брав активну участь у міжпарламентському співробітництві з Україною під час роботи у попередньому складі Європейського парламенту та був залучений до відпрацювання політики Європарламенту та інших європейських інституцій стосовно України.

Як повідомлялося, Європейська комісія висловила жаль щодо запровадження Сполученими Штатами Америки санкцій проти міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа.

Джерело: Тиждень