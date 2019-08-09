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    У ЄС розробляють правила ідентифікації паспортів РФ, виданих жителям Донбасу

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    <p>У Євросоюзі взялися за боротьбу з &laquo;паспортами Путіна&raquo;</p> - У ЄС розробляють правила ідентифікації паспортів РФ, виданих жителям Донбасу

    У Євросоюзі взялися за боротьбу з «паспортами Путіна»

    Документ стосуватиметься видачі віз, заявки на які подаватимуть жителі Донбасу з російськими паспортами на території Росії або України

    Єврокомісія спільно з Європейською службою закордонних справ та у координації з делегаціями ЄС в Києві та Москві почали працювати над правилами, згідно з якими буде здійснюватися ідентифікація паспортів РФ, виданих мешканцям ОРДЛО.

    Про це повідомляє Deutsche welle із посиланням на офіційного представника ЄС.

    Європейські чиновники планують розробити «єдине керівництво» з ідентифікації і можливого невизнання паспортів РФ, виданих жителям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) України, підконтрольних проросійським сепаратистам.

    Документ стосуватиметься видачі віз, заявки на які подаватимуть жителі Донбасу з російськими паспортами на території Росії або України. Представник ЄС нагадує, що невизнання паспортів перебуває у компетенції держав-членів Євросоюзу.

    Нагадаємо, міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати видані після 24 квітня жителям Донецька й Луганська паспорти РФ.

    Також Литва вимагає в ЄС не визнавати російських паспортів у жителів Донбасу

    Як повідомлялося раніше, в Україні розглядають можливість введення санкцій через паспортизацію жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей.

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    ЄС Росія Донбас Єврокомісія паспорт ОРДЛО Україна окуповані території
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