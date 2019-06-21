Європейська Рада стурбована ситуацією на Донбасі та в Азові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Європейська Рада буде продовжувати моніторинг ситуації на Сході України

У резолюції, що була прийнята 20 червня у Брюсселі за підсумками засідання Європейської Ради на вищому рівні, лідери країн ЄС визначили головні проблеми – агресію Росії на Сході України, провокації РФ в Азовському морі та розслідування катастрофи МН-17.

Повний текст документа можна знайти на сайті Європейської Ради.

Один з пунктів резолюції знову закликає Росію звільнити українських моряків та поважати міжнародне право.

«Європейська рада поновлює свій заклик до Росії звільнити захоплених українських моряків без додаткових умов, повернути захоплені кораблі та забезпечити вільний прохід для всіх кораблів через Керченську протоку, відповідно до міжнародного законодавства», - йдеться у документі.

Європейські лідери також недвозначно відреагували на рішення Росії видавати російські паспорти українським громадянам на окупованих територіях Донбасу.

«Європейська Рада висловлює глибоку занепокоєність стосовно російського президентського декрету від 24 квітня, який дозволяє спрощене видання паспортів в окремих регіонах Донецької та Луганської областей України, що суперечить духу та цілям Мінських домовленостей», наголошує резолюція.

Документ зауважує, що Європейська Рада буде продовжувати моніторинг ситуації на Сході України та готова зважити на подальші кроки, включаючи невизнання російських паспортів, виданих всупереч Мінським домовленостям, у тісній взаємодії із міжнародними партнерами. Європейський Союз закликав до невідкладного поновлення переговорних зусиль з огляду на імплементацію Мінських угод та заходів, «спрямованих на поновлення довіри між всіма сторонами».

Не обійшли європейські лідери увагою й оголошення Міжнародною Спільною слідчою групою з розслідування катастрофи МН17 (JIT) щодо осіб, причетних до цього злочину.

«17 липня виповниться п’ять років з моменту збиття рейсу MH17, яке забрало 298 життів. Європейський Союз знову підтверджує свою повну підтримку всім зусиллям із встановлення правди, правосуддя та відповідальності перед жертвами та перед їх близькими, відповідно до резолюції РБ ООН 2166. У цьому контексті, ЄС вітає оголошення Міжнародної Спільної слідчої групи від 19 червня 2019 року про те, що кримінальні звинувачення будуть пред’явлені у Нідерландах проти чотирьох осіб, закликає Росію повною мірою співпрацювати зі слідством, що продовжується, та висловлює свою повну довіру незалежності та професіоналізму правових процедур, які знаходяться попереду», - йдеться у резолюції Європейської Ради.

Джерело: Укрінформ