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    Європейський суд зобов’язав Україну реформувати систему перегляду довічного ув’язнення: експерти дали пояснення

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    <p>Європейський суд зауважив, що сьогодні кожен довічно ув&rsquo;язнений страждає, не маючи &laquo;права на надію&raquo; колись вийти на свободу</p> - Європейський суд зобов’язав Україну реформувати систему перегляду довічного ув’язнення: експерти дали пояснення

    Європейський суд зауважив, що сьогодні кожен довічно ув’язнений страждає, не маючи «права на надію» колись вийти на свободу

    Європейський суд з прав людини 12 березня прийняв рішення у справі «Пєтухов проти України»

    13 березня в приміщенні інформаційного агентства «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Європейський суд зобов’язав Україну реформувати систему перегляду довічного ув’язнення».

    Запрошені гості: Михайло Тарахкало, директор Центру Стратегічних судових справ УГСПЛ; Віталій Лебідь, юрист Центру Стратегічних судових справ УГСПЛ; Олена Проценко, юрист Центру Стратегічних судових справ УГСПЛ; Ірина Бойкова, адвокат Володимира Пєтухова.

    12 березня ЄСПЛ прийняв рішення у справі «Пєтухов проти України (№2)». Європейський суд постановив, що сьогодні кожен довічно ув’язнений страждає, не маючи «права на надію» колись вийти на свободу. Існуюча система президентського помилування не є ні прозорою, ні передбачуваною. В’язні не знають, що їм потрібно зробити, щоб сподіватися на звільнення.

    Таким чином Україна відповідальна за нелюдське поводження з кожним в’язнем-довічником. Система потребує реформ. Рішення є унікальним, оскільки ЄСПЛ прямо зобов’язав Україну реформувати систему перегляду довічного ув’язнення. Суд допускає подібні втручання у внутрішні справи країн вкрай рідко і лише при системних та кричущих порушеннях прав людини.

    Володимира Пєтухова в Європейському суді (ЄСПЛ) представляли юристи Української Гельсінської Спілки з прав людини. На інформаційному заході адвокати та юристи Української Гельсінської спілки з прав людини поділяться досвідом щодо цього судового процесу.

    Нагадаємо, Європейський суд з прав людини 12 березня прийняв рішення у справі довічно засудженого українця Володимира Пєтухова. ЄСПЛ рішуче засудив практику довічних вироків, оскільки «в Україні немає реалістичної перспективи звільнення від цього покарання». 

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