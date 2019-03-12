ЄСПЛ визнав довічні вироки судів в Україні порушенням прав людини



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За словами юриста Харківської правозахисної групи Вадима Човгана, засуджені довічно з цим рішенням суду отримали можливість звертатися в районні суди для перегляду вироків

Європейський суд з прав людини сьогодні прийняв рішення у справі довічно засудженого українця Володимира Пєтухова. ЄСПЛ рішуче засудив практику довічних вироків, оскільки «в Україні немає реалістичної перспективи звільнення від цього покарання». Про рішення суду написав юрист Харківської правозахисної групи Вадим Човган у Facebook.

«Суд нарешті визнав, що українське довічне покарання порушує права людини. Тепер є твердий юридичний аргумент: в Україні немає реалістичної перспективи звільнення від цього покарання. Мізерний шанс на помилування не є перспективою. Як наслідок, Україна порушує право цих засуджених не піддаватися тортурам і іншому неналежному поводженню чи покаранню (стаття 3 Конвенції). А тепер почнеться процес, який покаже глибину дна української правової системи», - написав Човган.

За його словами, засуджені довічно з цим рішенням суду отримали можливість звертатися в районні суди для перегляду вироків.

«Згідно з законом, рішення Європейського суду є джерелом національного права. Тобто на вирішення справи Пєтухова можна посилатися як на норму права і звільняти окремих засуджених. Однак поки не буде змін до Кримінального кодексу, суди боятимуться це робити - не в останню чергу через побоювання громадського гніву, а й через рівень юридичної культури», - написав правозахисник.

В Україні справу Володимира Пєтухова повинен переглянути Верховний суд і його рішення, в принципі, буде орієнтиром для місцевих судів.

Нагадаємо, справа «Пєтухов проти України» триває з 2010 року. Пєтухова заарештували в 2001 році за звинуваченням в участі в банді грабіжників, що діяла в Києві. Пєтухов заперечує свою причетність до банди, проте в 2004 році суд визнав його винуватим і призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення. Ув'язнений заявив, що в СІЗО, де він перебував, були жахливі умови утримання, у нього різко погіршилося здоров'я, а згодом діагностували мультирезистентну форму туберкульозу. Звернення до українських судів не принесли плодів, тому ув'язнений звернувся в ЄСПЛ з проханням визнати його вирок порушенням прав людини.

Джерело: Лівий берег