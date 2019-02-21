Євросоюз продовжив ембарго на постачання зброї до Білорусі



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Ембарго, яке щорічно продовжувалося з 2011 року, не передбачає жодних нових винятків

Офіційні представники країн ЄС 20 лютого продовжили ще на рік ембарго на постачання зброї до Білорусі та санкції проти чотирьох білоруських громадян.

Ембарго, яке щорічно продовжувалося від часу його запровадження в 2011 році, не передбачає жодних нових винятків, інформує «Радіо Свобода».

Зазначається, що під час перегляду режиму санкцій за останні два роки Угорщина домоглася дозволу на постачання до Білорусі біатлонних рушниць та інші видів спортивної зброї.

Цього року Будапешт спершу прагнув пов’язати продовження ембарго зі швидким схваленням «Пріоритетів партнерства з Білоруссю» – офіційного документа ЄС, який визначає майбутні відносини союзу з Мінськом у питаннях екології, економічної співпраці, прав людини та інших питань.

Цей документ міг бути підписаний у 2018 році, але тоді Литва наполягала на включенні до нього гарантій щодо атомної електростанції, яку Білорусь зводить за допомогою Росії всього за 50 кілометрів від литовської столиці Вільнюса.