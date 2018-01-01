Євросоюз розпочав нову прикордонну операцію у Середземному морі

Нова спільна операція Themis розпочалася 1 лютого і замінить операцію Triton, яку була запущено в 2014 році

Європейське прикордонне агентство Frontex розпочинає нову операцію у центральній частині Середземномор'я, щоб допомогти Італії в діяльності з прикордонного контролю. Про це йдеться у заяві на сайті агентства. Нова спільна операція Themis розпочалася 1 лютого і замінить операцію Triton, яку було запущена в 2014 році. «Themis



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Нова спільна операція Themis розпочалася 1 лютого і замінить операцію Triton, яку була запущено в 2014 році

Європейське прикордонне агентство Frontex розпочинає нову операцію у центральній частині Середземномор'я, щоб допомогти Італії в діяльності з прикордонного контролю.

Про це йдеться у заяві на сайті агентства.

Нова спільна операція Themis розпочалася 1 лютого і замінить операцію Triton, яку було запущена в 2014 році.

«Themis збереже в якості важливого компонента пошук та порятунок на морі. У той же час, нова операція передбачає посилення правоохоронних функцій. Її оперативна територія буде охоплювати шляхи Середземного моря, що ведуть з Алжиру, Тунісу, Лівії, Єгипту, Туреччини та Албанії», - йдеться у повідомленні.

Frontex також буде допомагати Італії відстежити злочинну діяльність, таку як контрабанда наркотиків через Адріатику.

Безпековий компонент операції Themis включатиме збір розвідувальних та інших даних, спрямованих на виявлення іноземних бойовиків та інших терористичних загроз на зовнішніх кордонах.

У рамках операції Themis Frontex продовжуватиме свою присутність у точках пропуску в Італії, де офіцери, розміщені агентством, допоможуть національним органам у реєстрації мігрантів, включаючи збір відбитків пальців та підтвердження їх національності.

У минулому році Frontex допоміг врятувати 38 000 людей на морі під час операцій в Італії, Греції та Іспанії.