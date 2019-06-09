Євросоюз визнав коаліцію та новий уряд Молдови



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Коаліція молдовського парламенту призначила уряд на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду

Деякий час західні партнери ухилялися від заяв про легітимність уряду Санду

Європейський союз на рівні Єврокомісії та високого представника з питань зовнішньої політики офіційно повідомив, що вважає легітимним обрання нового уряду.

Про це йдеться у заяві комісара з питань сусідства Йоганнеса Гана та Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні, текст якої є у розпорядженні Європейської правди.

«Європейський союз всерйоз врахував рішення, ухвалені напередодні (в суботу) парламентом Республіки Молдова, включаючи створення урядової коаліції», - заявили Ган та Могеріні, остаточно ставши на сторону новоствореної коаліції Соцпартії та блоку ACUM.

Як відомо, в суботу парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соцпартії та проєвропейського блоку ACUM обрала керівництво законодавчого органу (його очолила соціалістка Гречана), та призначила уряд на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду. Попередня влада вважає всі суботні рішення парламенту нелегітимними. Обидві сторони звинувачують одна одну в узурпації влади.

Деякий час західні партнери ухилялися від заяв про легітимність уряду Санду, заява топ-представників ЄС стала першою.

«Європейський союз висловлює готовність працювати із демократичним легітимним урядом на базі взаємного прагнення до реформ та ключових принципів Угоди про асоціацію», - йдеться у заяві ЄС.

Підкресливши, що ЄС виходить з рішень, ухвалених у суботу, в Брюсселі закликали всі стороні знайти вихід з кризи шляхом діалогу між парламентерськими силами, до числа яких входить також Демпартія.

Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.



У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня.