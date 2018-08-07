Євросоюз вводить нові правила надання громадянства



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Починаючи з 2013 року, кіпрське громадянство надається особам, які вклали щонайменше два мільйони євро в нерухомість

У Єврокомісії планують у вересні опублікувати нові норми щодо надання громадянства країнами-членами ЄС.

Про це заявила єврокомісар з питань юстиції Вєра Юрова, повідомляє Spiegel.

Єврокомісія закликає країни ЄС до більшої стриманості при наданні громадянства вихідцям із третіх країн.

«Єврокомісія стежить за розвитком ситуації із так званими «золотими паспортами» із великим занепокоєнням», - сказала Юрова.

За її словами, останніми роками зросла кількість паспортів країн ЄС, отриманих виключно на підставі здійснених інвестицій в економіку країни або внаслідок придбання дорогої нерухомості.

У звіті згадуються, наприклад, Кіпр, Мальта і Греція, які видають чимало довгострокових дозволів на проживання (так звані золоті візи) або повноцінне громадянство особам з Китаю або колишніх республік СРСР.

«Ми не хочемо ніяких троянських коней у Євросоюзі. Деякі країни-члени повинні докладати більших зусиль, щоб їхнє громадянство не отримували злочинці, які можуть нашкодити безпеці Європи або відмивати гроші», - додала Юрова.

Починаючи з 2013 року, кіпрське громадянство надається особам, які вклали щонайменше два мільйони євро в нерухомість, або 2,5 мільйона євро в державні цінні папери чи кіпрські компанії.

При цьому новоявлений власник кіпрського паспорта не повинен здавати жодних мовних тестів або постійно проживати на острові.

Минулого року ЗМІ оприлюднили імена українських олігархів, які купили громадянство Кіпру.

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