Євросоюз взявся готувати план щодо виходу Білорусі з політичної кризи



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На зустрічі міністри закордонних справ ЄС підтвердили, що президентські вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими

Очільник дипломатії Європейського Союзу та його служба підготують пропозицію для влади Білорусі, як вийти з нинішньої політичної кризи. Про це йдеться у головних результатах відеоконференції глав зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС, яка відбулася напередодн.

Зазначається, що на зустрічі міністри закордонних справ ЄС підтвердили, що президентські вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими, і Європейський Союз вважає, що результати голосування були сфальсифіковані, а тому не приймає їх.

«Тому Європейський Союз представить білоруській владі пропозицію про підтримку ЄС в налагодженні і полегшенні діалогу між політичними владою, опозицією та суспільством в цілому з метою розв'язання поточної кризи. Високий представник/віцепрезидент Єврокомісії і його служби негайно приступлять до роботи над цією пропозицією», – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 14 серпня польський депутат Європарламенту Роберт Бедронь не зміг потрапити до Білорусі через відмову у в'їзді. Згодом стало відомо, що доповідачу Європейського парламенту по Білорусі, депутату Пятрасу Ауштрявічюсу, який повинен був оцінити ситуацію після голосування на виборах президента, також відмовили у в'їзді на територію республіки