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    Євросоюз закликав Росію дотримуватися договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності

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    Могеріні нагадала, що найближчі дні - це останній шанс для діалогу щодо ДРСМД - Євросоюз закликав Росію дотримуватися договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності
    Могеріні нагадала, що найближчі дні - це останній шанс для діалогу щодо ДРСМД

    Федеріка Могеріні настійливо закликала Росію уважно поставитися до претензій, які неодноразово виражалися, з приводу російської ракети 9М729

    За три тижні до ймовірного припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) Євросоюз настійно закликав Росію повернутися до дотримання цього найважливішого угоди про роззброєння. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні в неділю, 14 липня, розповсюдила заяву від імені ЄС, в якій попередила про загрозу нового витка гонки озброєнь.

    «Ми глибоко стурбовані розвитком ситуації з договором про РМСД, термін дії якого може завершитися 2 серпня 2019 року», - говориться в документі. Федеріка Могеріні настійливо закликала Росію уважно поставитися до претензій, які неодноразово виражалися, з приводу російської ракети 9М729 і негайно вжити заходів щодо повного і такого, що можно довести, дотримання договору.

    «Найближчі дні - це останній шанс для діалогу і прийняття необхідних заходів, щоб зберегти цей важливий стовп європейської архітектури безпеки», - вказала глава європейської дипломатії
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