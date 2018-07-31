Євросоюз запровадив санкції щодо шести російських компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санкції введені через будівництво Керченського мосту з Росії до окупованого Кримського півострова

Європейський Союз застосував санкції щодо шести російських компаній через будівництво Керченського мосту з Росії до окупованого Кримського півострова.

Перелік компаній у вівторок, 31 липня, опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Так, санкції застосовані щодо АТ «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург», ПАТ «Мостотрест», суднобудівний завод «Залив», ТОВ «Стройгазмонтаж», ТОВ «Стройгазмонтаж-мост», АТ «ВАД», які займалися роботами, пов'язаними з будівництвом Керченського мосту.

Ці компанії додали до санкційного списку за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з неузгодженим з Україною перебуванням прем’єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва на тимчасово окупованій території України - Автономній Республіці Крим та м.Севастополь 28-29 липня.

Джерело: УНН