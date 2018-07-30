МЗС засудило візит Медведєва до анексованого Криму



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В міністерстві нагадали, що Крим та м. Севастополь є невід'ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з неузгодженим з Україною перебуванням прем’єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва на тимчасово окупованій території України - Автономній Республіці Крим та м.Севастополь 28-29 липня.

Про це говориться в оприлюдненій 30 липня заяві МЗС.

«Міністерство закордонних справ України неодноразово наголошувало на неприпустимості неузгоджених з Україною перебувань російських посадових осіб на суверенній території нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим та м.Севастополь», - підкреслили в МЗС.

Наголошується, що перебування Медведєва на території Криму є грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)» A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, «Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)» A/Res/72/190 від 19 грудня 2017 року.

«Автономна Республіка Крим та м. Севастополь є невід'ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах. Це визнається всією міжнародною спільнотою, яка вже неодноразово давала належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації шляхом схвалення відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також запровадження санкцій проти держави-окупанта», - заявили в МЗС.

Раніше повідомлялося, що Медведєв 28 липня прибув в анексований Севастополь.