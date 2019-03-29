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    Євросоюз значно збільшить кількість прикордонників на зовнішніх кордонах

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    Євросоюз значно збільшить кількість прикордонників на зовнішніх кордонах

    Склад працівників Frontex до 2027 року має зрости з нинішніх 1850 до 10 тисяч осіб

    Представники Європарламенту і країн Європейського Союзу досягли компромісу про збільшення персоналу Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів (Frontex).

    Про це повідомляє DW.

    Склад працівників Frontex до 2027 року має зрости з нинішніх 1850 до 10 тисяч осіб, вже до 2021 року кількість прикордонників на зовнішніх кордонах має становити 5 тисяч.

    Рішення набуде чинності після схвалення його Європарламентом і Європейською радою.

    Єврокомісія виступила з пропозицією про збільшення персоналу європейської прикордонної служби до 10 тисяч осіб до 2020 року та наділення її додатковими повноваженнями у вересні минулого року.

    Водночас Італія і Греція висловили побоювання, що розширення повноважень Frontex стане загрозою їхньому суверенітету.

    Єврокомісія Греція Італія
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