Їжаки опинилися під загрозою зникнення у Європі



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Їжаки - одні з найдавніших ссавців на планеті

Розвиток сільського господарства може знищити лісових тварин

Їжаки в Європі перебувають під загрозою через втрату середовища та природного корму.

Результатом є зменшення популяції цих тварин та занесення їх до списку видів, яким загрожує вимирання, повідомляє DW.

Як зазначається у публікації, основні чинники зниження популяції пов'язані з розвитком аграрної галузі. Велике сільськогосподарське виробництво позбавляє їжаків їхнього природного середовища, оскільки фермери викорчовують чагарники та дерева, щоб звільнити площі для вирощування сільськогосподарських культур.

Іншою проблемою є збільшення використання пестицидів, які знищують природний корм їжаків - комах, а також безхребетних - черв’яків та слимаків. Варто враховувати і збільшення кількості збудованих доріг, стін та різного роду огорож. Все це обмежує здатність їжаків до міграції та завдає серйозної шкоди їхньому виживанню в довгостроковій перспективі, перешкоджаючи можливостям спарюватися.

Водночас, як пише видання, втрата їжаками середовища існування відбувається не лише через розвиток сільського господарства. Упродовж останніх років у садках та дворах навколо приватних будинків значно поменшало рослинності, що ускладнює виживання їжаків. Додатковою загрозою для них є й хімічні речовини, які люди використовуються у садах: їжаки або самі їдять хімікати, або ж ті потрапляють в їхній організм при поїданні слимаків чи равликів, які ці речовини вже спожили. Утім, як зазначається, їжаки добре прижилися у міських умовах, у парках та дендраріях.

Як приклад зменшення популяції їжаків наводяться такі дані: згідно з попередніми підрахунками, кількість цих тварин у Великій Британії знизилася з 30 мільйонів у 1950-х роках до приблизно 1 мільйона у 2019 році. Ще тривожнішими є підрахунки, які показують, що з 2000 року їхня популяція скоротилася вдвічі.

Включили їжаків до списку ссавців, які перебувають під загрозою зникнення, і в Баварії.

Їжаки - одні з найдавніших ссавців на планеті. Тривалість їхнього життя - від двох до п’яти років. Розмножуються вони з квітня до вересня, народжуючи до семи їжаченят щороку. Восени вони активно полюють та здобувають їжу, щоб відкласти жир та пережити зимову сплячку.

«Але й тут нова проблема привернула увагу захисників природи: власники садів, керуючись добрими намірами, в надлишку намагаються компенсувати втрату природного корму для їжаків. Вони перегодовують їжаків до такої міри, що ожиріння для тих перетворюється на проблему. Деякі з них стають настільки товстими, що більше не можуть згорнутися в клубок, щоб захистити себе від небезпеки», - підсумовується в публікації.