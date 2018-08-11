Їжу для відпочивальників у Коблевому готували нелегали



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Поліцейські ініціювали примусову депортацію іноземців

У п’ятницю, 10 серпня, у Березанському районі на Миколаївщині на чорноморському узбережжі у Коблевому правоохоронці виявили трьох громадян Азербайджану, одного - Туреччини, двох - Туркменістану, шістьох - Конго, одного - Гани та трьох - Нігерії, які працевлаштувались кухарями у кафе, продавцями на місцевому ринку та надавали перукарські послуги, не маючи на це спеціальних дозволів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Нелегали були виявлені під час відпрацювання у рамках загальнодержавної профілактичної операції «Мігрант», яка розпочалася з 1 серпня.

Іноземці-студенти пояснюють, що приїхали на літо до курортної зони, щоб підзаробити грошей.

16 іноземних громадян притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України». Також відносно роботодавця складено протокол за ст. 204 КУпАП «Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів». Загальна сума штрафів склала 28900 гривень.

До Державної міграційної служби в Миколаївській області поліцейські направили подання щодо скорочення строків перебування в Україні та примусового повернення зазначених іноземців.

Операція проводилася працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми у супроводі бійців роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Миколаївській області спільно з оперативним підрозділом Державної прикордонною служби та Державною міграційною службою в Миколаївській області.