Кабмін хоче врегулювати питання виплати пенсій на окупованих територіях



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Як пояснили у Мінсоцполітики, знищення агресором та бойовиками державної інфраструктури унеможливлює виплату пенсій на окупованих територіях

Мінсоцполітики розробить нормативний акт, який гарантуватиме виплату несплачених пенсій українцям на окупованих територіях, незалежно від терміну припинення виплати грошей. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає прес-служба міністерства.

«Ми повинні на законодавчому рівні врегулювати це питання (виплати несплачених пенсій українцям на окупованих територіях, — ред.), і сказати нашим людям, що, незалежно від того, коли була припинена виплата пенсій, вони мають право на її отримання за увесь цей період. Це буде прописано, якщо не в законі, то у постанові Кабінету міністрів, і ми це зробимо», — заявив Рева.

Він також наголосив на необхідності припинити спекуляції щодо питань пенсійних виплат на окупованих територіях, оскільки держава повністю визнає свої зобов’язання перед українцями, які вимушено залишилися у захоплених державою-агресором населених пунктах.

Водночас, як пояснили у Мінсоцполітики, знищення агресором та бойовиками державної інфраструктури унеможливлює виплату пенсій на окупованих територіях. При цьому, за законом, пряму відповідальність за ситуацію, що стала наслідком збройного вторгнення, несе окупант, але зобов’язання держави щодо виплати пенсій громадянам України, які проживають на цих територіях, буде обов’язково виконано. Кошти виплатять у повному обсязі, одразу після деокупації українських земель, так як це передбачено восьмим пунктом Мінських угод.

Зазначається, що на сьогодні уряд створив усі умови для виплат пенсій жителям окупованих населених пунктів на контрольованих державою територіях, та постійно доопрацьовує цей механізм із метою мінімізації ускладнень для громадян та дотриманням законності і адресності виплат.