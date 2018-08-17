Кабмін провів засідання без Гройсмана



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На засіданні, як розповіли джерела, розглядались питання стосовно проведення Дня Незалежності та заборгованості шахтарям

Кабінет міністрів 17 серпня провів позачергове засідання без прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в уряді.

«Головував Кубів (перший віце-прем'єр-міністр - Ред.). За дорученням прем‘єра», - уточнив співрозмовник.

На засіданні розглядались питання стосовно проведення Дня Незалежності, фінансування шахт та заборгованості шахтарям.

Громадськість про засідання не повідомляли, трансляції не було. Однак, як стверджують співрозмовники, воно не було закритим.

За словами джерела, членам Кабміну повідомили про засідання напередодні, 16 серпня ввечері.

Нагадаємо, раніше незалежна профспілка гірників України схвалила рішення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана взяти під особистий контроль вирішення проблем вуглевидобувної галузі України. При цьому шахтарі висунули вимогу не обмежуватися зміною гендиректора в Первомайську, а взяти на системний контроль питання розвитку галузі.