Кабмін ухвалив створення «Національної вугільної компанії»

Заплановано внести зміни до держбюджету на цей рік і виділити 800 млн грн на модернізацію та технічне переоснащення шахт

Кабінет міністрів України ухвалив проект розпорядження про утворення державного підприємства «Національна вугільна компанія». Проект розпорядження прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду без обговорення. Проте міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив, аби були враховані зауваження Мінфіну. Зазначалося, що затвердженим



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Заплановано внести зміни до держбюджету на цей рік і виділити 800 млн грн на модернізацію та технічне переоснащення шахт

Кабінет міністрів України ухвалив проект розпорядження про утворення державного підприємства «Національна вугільна компанія».

Проект розпорядження прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду без обговорення. Проте міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив, аби були враховані зауваження Мінфіну.

Зазначалося, що затвердженим планом заходів на 2017 рік у межах концепції реформування та розвитку вугільної промисловості до 2020 року передбачено створення державного підприємства «Національна вугільна компанія» шляхом реорганізації та злиття державних вугільних підприємств.

Відповідно до розпорядження КМУ від 24 травня 2017 року №733-р, планом заходів передбачається у четвертому кварталі оптимізувати структури відокремлених підрозділів ДП «Національна вугільна компанія», а саме утворення проектно-наукового центру та сервісно-технічного центру з обслуговування та ремонту обладнання, ліквідація непрофільних активів підприємств.

Крім того, планом заходів на 2017 рік заплановано внести зміни до держбюджету на цей рік і виділити 800 млн грн на модернізацію та технічне переоснащення шахт.

Джерело: УНН