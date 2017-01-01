Кадиров назвав невинуватими засуджених за убивство Нємцова

Кадиров вважає, що «комусь» треба було закрити справу і заявити, що убивці знайдені

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченці, засуджені за вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова, не причетні до убивства. Про це він заявив в ефірі «Росія 1», повідомляє «Інтерфакс». «За моєю інформацією — вони не винуваті. І значить, я до сих пір вважаю, що це неправильно. Комусь це



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Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви 27 лютого 2015 року

Кадиров вважає, що «комусь» треба було закрити справу і заявити, що убивці знайдені

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченці, засуджені за вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова, не причетні до убивства.

Про це він заявив в ефірі «Росія 1», повідомляє «Інтерфакс».

«За моєю інформацією — вони не винуваті. І значить, я до сих пір вважаю, що це неправильно. Комусь це потрібно було там, якісь у нього свої гріхи, вбили Нємцова — знову ж звалили на Кадирова. Все щосили говорять: Кадиров вбив Нємцова! Нємцов — особисто для мене, і для команди нашої — він був більш сприятливим персонажем», — сказав Кадиров.

За його словами, «комусь» треба було закрити справу і заявити, що убивці знайдені.

«Я думаю, що історія дасть оцінку і поставить усе на свої місця», — заявив він.

Раніше Кадиров говорив, що вирок суду у справі про вбивство Нємцова виглядає дивним, а докази провини підозрюваних він називав «сумнівними».

В кінці червня колегія присяжних визнала п'ятьох обвинувачених винними у вбивстві Бориса Нємцова і не заслуговують поблажливості. Московський окружний військовий суду 13 липня засудив Заура Дадаєва до 20 років колонії суворого режиму, Анзора Губашева - до 19 років колонії, Шадіда Губашева - до 16 років, Ескерханова - до 14 років колонії, Хамзата Бахаєва - до 11 років.

Всіх обвинувачених визнали осудним і відповідальним за скоєне. За рішенням суду, вони будуть відбувати покарання в колоніях суворого режиму.

Нагадаємо, Борис Нємцов був убитий пізно ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. В опозиціонера влучили чотири кулі, він помер на місці. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю, в якій, зокрема, йшлося про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Дочка вбитого Жанна Нємцова назвала злочин не розкритим.