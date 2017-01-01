  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Кадиров назвав невинуватими засуджених за убивство Нємцова

    Кадиров вважає, що «комусь» треба було закрити справу і заявити, що убивці знайдені
    Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченці, засуджені за вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова, не причетні до убивства. Про це він заявив в ефірі «Росія 1», повідомляє «Інтерфакс». «За моєю інформацією — вони не винуваті. І значить, я до сих пір вважаю, що це неправильно. Комусь це
    • Вчора, 21:59
    • Розсилка
    <span>Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви&nbsp;27 лютого 2015 року</span>
    Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви 27 лютого 2015 року

    Кадиров вважає, що «комусь» треба було закрити справу і заявити, що убивці знайдені

    Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченці, засуджені за вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова, не причетні до убивства.

    Про це він заявив в ефірі «Росія 1», повідомляє «Інтерфакс».

    «За моєю інформацією — вони не винуваті. І значить, я до сих пір вважаю, що це неправильно. Комусь це потрібно було там, якісь у нього свої гріхи, вбили Нємцова — знову ж звалили на Кадирова. Все щосили говорять: Кадиров вбив Нємцова! Нємцов — особисто для мене, і для команди нашої — він був більш сприятливим персонажем», — сказав Кадиров.

    За його словами, «комусь» треба було закрити справу і заявити, що убивці знайдені.

    «Я думаю, що історія дасть оцінку і поставить усе на свої місця», — заявив він.

    Раніше Кадиров говорив, що вирок суду у справі про вбивство Нємцова виглядає дивним, а докази провини підозрюваних він називав «сумнівними».

    В кінці червня колегія присяжних визнала п'ятьох обвинувачених винними у вбивстві Бориса Нємцова і не заслуговують поблажливості. Московський окружний військовий суду 13 липня засудив Заура Дадаєва до 20 років колонії суворого режиму, Анзора Губашева - до 19 років колонії, Шадіда Губашева - до 16 років, Ескерханова - до 14 років колонії, Хамзата Бахаєва - до 11 років.

    Всіх обвинувачених визнали осудним і відповідальним за скоєне. За рішенням суду, вони будуть відбувати покарання в колоніях суворого режиму.

    Нагадаємо, Борис Нємцов був убитий пізно ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. В опозиціонера влучили чотири кулі, він помер на місці. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю, в якій, зокрема, йшлося про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

    Дочка вбитого Жанна Нємцова назвала злочин не розкритим.

    Росія Рамзан Кадиров вбивство політика засуджені Борис Нємцов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ