Експерт розповість про наслідки розпуску ЦВК (пресконференція)



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Якими будуть наслідки розпуску парламентом ЦВК

16 вересня в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить пресконференція на тему: «Камо грядеши, парламенте?».

Запрошені гості: Олексій Полтораков, докторант факультету соціології КНУ ім. Шевченка, політолог, який проаналізує роботу парламенту, проблему парламентаризму, появу перших дисидентів з депутатського корпусу, наслідки розпуску ЦВК.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.