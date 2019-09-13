Рада звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії



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Зеленський назвав причиною розпуску ЦВК «необ’єктивність» та «бездіяльність»

За розпуск ЦВК проголосував 341 депутат

Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення усіх членів Центральної виборчої комісії.

За відповідне рішення в цілому проголосували 341 нардепів.

Таким чином було звільнено з посад Аллу Басаєву, Наталію Бернацьку, Михайла Вербенського, Олега Діденка, Андрія Євстігнєєва, Ірину Єфремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Катерину Махніцьку, Віталія Плукаря, Євгенія Радченка, Тетяну Сліпачук, Леонтія Шипілова, Тетяну Юзькову.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

Зокрема, Зеленський звернув увагу на ситуацію на 169 округу, де ЦВК скасувала реєстрацію тоді ще кандидата Олександра Куницького, який згодом відновився через суд, а також на 198 окрузі, де ЦВК визнала перемогу самовисуванця Сергія Рудика, однак Верховний суд скасував результати.

Нагадаємо, 10 вересня народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив подання президента Володимира Зеленського про звільнення членів Центральної виборчої комісії. За даними ЗМІ, формальним приводом для звільнення членів ЦВК стане ситуація на 198 окрузі Черкаської області, де Верховний суд скасував результати виборів за позовом кандидата від «Слуги народу» Наталії Дяченко.

12 вересня профільний комітет Верховної Ради підтримав подання президента Володимира Зеленського і рекомендував парламенту звільнити усіх членів Центральної виборчої комісії.

У ЦВК зазначили, що припинення їхніх повноважень може поставити під загрозу встановлення легітимних та законних результатів виборів.