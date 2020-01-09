Канада долучиться до розслідування авіакатастрофи в Ірані



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Літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані 8 січня

У авіакатастрофі літака МАУ в Ірані загинули 63 громадян Канади

Прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв, що уряд держави тісно співпрацюватиме з партнерами, аби забезпечити ретельне розслідування авіакатастрофи в Ірані. Мовляв, у громадян Канади є багато запитань, на які вони заслуговують знати відповіді.

На борту перебували 63 громадян Канади. Усі ці люди не повернуть додому до своїх рідних, друзів та близьких, зазначив Джастін Трюдо під час свого брифінгу. Про це повідомляє канадське видання Macleans.

«Новоспечена пара, сім'я з чотирьох людей, мама та дві її дочки, яскраві студенти та віддані викладачі – у всіх було стільки потенціалу, стільки життя попереду них. Від імені всіх канадців хочу висловити найглибші співчуття тим, хто сумує за втратою коханої людини», – сказав канадський прем'єр.

За його словами, глава канадського МЗС Франсуа-Філліп Шампань проведе розмову з іранським колегою, у якій говоритиме про необхідність ретельного розслідування деталей авіакатастрофи.

«Нещодавно у Торонто приземлився літак з Києва. На ньому бракувало 138 пасажирів – усі вони мали здійснити пересадку у Києві, куди летіли з Тегерану», – розповів Трюдо.

Він наголосив, що для канадського уряду пріоритетом залишається безпека своїх громадян чи то у межах власної держави, чи то за кордоном. Водночас він пообіцяв, що канадська влада і усі громадяни підтримають родичів загиблих в авіакатастрофі.

Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.



На борту були 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Також у літаку перебували 63 громадяни Канади. Всі вони загинули.