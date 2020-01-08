«Мамо, я вранці буду». Що відомо про загиблих в авіакатастрофі українцях
«Це були одні з найдосвідченіших пілотів…»
Минулої ночі літак «Міжнародних Авіаліній України» Boeing 737, що прямував з Тегерана до Києва, розбився відразу після зльоту. На борту перебували 176 осіб – ніхто не вижив. Серед загиблих - 11 українців: дев’ять членів екіпажу, а також два пасажири. Ще 147 пасажирів іранського походження, більшість з них мали канадський паспорт.
Як заявив під час брифінгу в аеропорту «Бориспіль» віце-президент компанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський, на борту перебував посилений екіпаж – з огляду на складність і тривалість рейсу. Це були одні з найбільш досвідчених пілотів.
Володимир Гапоненко, 54 роки
Командир екіпажу.
Мав понад 11 тисяч годин нальоту. Навчався в Льотній академії Національного авіаційного університету в Кропивницькому (колишній Кіровоград). Мешкав на столичних Позняках.
У нього залишилися дружина та двоє дітей.
Олексій Наумкін
Досвідчений інструктор, мав понад 12 тисяч годин нальоту, в тому числі 6 600 годин - на Boeing-737. Він часто публікував на своїй сторінці відео з борта літака і робив перепости зі сторінки МАУ. На сторінці у Facebook у Олексія люди вже пишуть слова співчуття.
«Льоша - чудовий інструктор, який навчив десятки наших других пілотів і командирів», - розповіли ЗМІ про пілота в компанії.
За словами Сергія Чорного, який був знайомим загиблого, Наумкін був одним з кращих на курсі.
Сергій Хоменко
Другий пілот. Мав понад 7,6 тисяч годин нальоту. У минулому Хоменко був командиром підрозділу Військово-транспортної авіації України «Блакитна стежа». За час роботи освоїв пілотування літаків Вoeing-767 і Boeing-737. Його згадують, як справжнього майстра своєї справи.
Катерина Статнік, 27 років
Бортпровідник.
В Instagram є свіжі фото Катерини. Дівчина зустріла Новий рік в Києві. Коментатори висловлюють співчуття.
Ігор Матьков, 34 роки
Бортпроводник, впродовж 10 років працював у МАУ.
«Зателефонувала дочка зі Штатів о 06:15. Сказала, що в Америці повідомили - розбився літак МАУ. Вона запитує: куди полетів Ігор? Ми сказали - в Тегеран, ранковим рейсом повинен був прилетіти. «І потім на відео знайшли падіння літака, - розповів журналістам батько загиблого Валерій Матьков.
За словами матері бортпровідника, Ігор закінчив факультет іноземних мов, а перед тим навчався в Кіровоградському льотному училищі.
«У нього не було сім'ї, ми з батьком його сім'я. Ми вчора з ним ввечері попрощалися. Нам ще рукою помахав. Рейс туди був вечірній, а вранці назад. Каже - я, мамо, вранці буду», - додала мати загиблого.
Марія Микитюк, 24 роки
Бортпровідник.
Навчалася в Національному авіаційному університеті з 2012-2018 роках.
За словами знайомих, була дуже яскравою, красивою, веселою і душевної. Родом з Івано-Франківська. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. В соцмережах писала, що побувала у 23 країнах.
Валерія Овчарук, 28 років
Бортпровідник.
В профілі в соцмережах зазначено, що Валерія народилася у Луганську, проживала в Києві. Дівчина публікувала фото з США, Канади, Індії, Італії, Китаю, Таїланду, Грузії.
«I believe I can fly. I believe I can touch the sky», - йдеться в описі її профілю в Instagram.
«Робото, я тебе люблю», - підписала своє останнє фото Валерія. Під ним вже залишають численні співчуття.
Денис Ліхно, 29 років
Бортпровідник.
Батько загиблого Михайло Ліхно розповів ЗМІ, що Денису ще не було і 30-ти, він близько п'яти років працював в авіації, відрізнявся спокійним характером.
«Працював в МАУ всього пів року, але вже запам'ятався багатьом колегам. Завжди здавалося, що на нього чекає довге і успішне життя. Співчуваємо друзям і рідним», - заявили в МАУ.
На його сторінках у соцмережах чимало дописів про кохання, є фото з дівчиною.
Юлія Сологуб, 25 років
Бортпровідник.
У грудні 2019-го виповнилося 25 років. Родом з Волині.
Олена Малахова
Пасажирка
Директор авіакомпанії ТОВ «Скайавіатранс». Відомо, що компанія займалася перевезенням вантажів. Іл-76, що належав компанії, розбомбили 5 серпня 2019 року в лівійському місті Місурата. Літак з офіційною версією віз гуманітарний вантаж з Анкари.
Ольга Кабюк, 62 роки
Пасажирка
Про неї відомо лише рік її народження – 1958-й.
Наталія Сокирчук, «Главком»