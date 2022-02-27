Канада скасувала плату за отримання віз для українців

За канадську візу раніше доводилося заплатити близько $160

Канада знайшла спосіб допомогти українцям, які боряться з російською агресією. Ця країна скасувала плату за отримання більшості міграційних та проїзних документів. Про це ідеться у повідомленні уряду Канади , яке розміщено на його сайті українською мовою

«Ми скасовуємо збір за певні міграційні та проїзні документи: канадські паспорти, документи постійних резидентів, підтвердження громадянства, візи відвідувачів, а також дозволи на роботу й навчання», – уточнили у відомстві.

Зазначається, що Канада також «видаватиме відкриті дозволи на роботу українським відвідувачам, працівникам та студентам, які вже перебувають у країні та не можуть повернутися додому».

Окрім того, уряд повідомив, що окрім скасування платні за візи є і інші переваги. Зокрема, це пріоритетність розглядання заявок від українців і організація окремою телефонної лінії для комунікації з цих питань безпосередньо з Україною. Також видаватимуть одноразові візи близьким родичам канадців, які на момент подання заявки не матимуть чинного проїзного документа.

Нагадаємо, Україна четвертий день відбиває повномасштабне вторгнення Росії в Україну.