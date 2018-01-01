Канадських солдатів оштрафували за пиятику та бійку в Україні

До інциденту з п'яною бійкою обидва солдати мали гарну репутацію

Двоє солдатів з канадської військової бази «Шіло» оштрафовані на 750 доларів кожен за п'яну бійку в Україні. Військовослужбовцям Коннору Бартону та Олександру Шулаєву рішенням суду також оголосили догану через інцидент, передає CBC. Коли це сталося, вони служили за кордоном у складі операції Unifier –



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До інциденту з п'яною бійкою обидва солдати мали гарну репутацію

Двоє солдатів з канадської військової бази «Шіло» оштрафовані на 750 доларів кожен за п'яну бійку в Україні. Військовослужбовцям Коннору Бартону та Олександру Шулаєву рішенням суду також оголосили догану через інцидент, передає CBC.

Коли це сталося, вони служили за кордоном у складі операції Unifier – спільної місії Канадської збройних сил, яка виконувала завдання з підтримки українських Збройних сил в Україні.

Вони разом з третім солдатом вночі 28 липня 2017 року в Міжнародному центрі підтримки миру та безпеки в Яворові в Україні побилися з криком. Поліція виявила, що військові були напідпитку.

Бартону та Шулаєву після розвідування висунули звинувачення.

До цього інциденту обидва солдати мали гарну репутацію. Адвокат навіть називав Шулаєва «військовим дипломатом», який двічі був у місії Unifier, оскільки він міг вільно говорити російською.