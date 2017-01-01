Канал NewsOne блокують люди у військовий формі (відео)

В'їзд в канал заблокований колючим дротом

Телеканал NewsOne заявив про блокування невідомими території будівлі. Відповідна заява була оприлюднена каналом. «Невідомі заблокували телеканал NewsOne. Близько території готуються провокації, мета яких невідома», - сказано у ній. «До території каналу під'їхала вантажівка з мішками, вміст яких невідомий. Люди, які називають



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В'їзд в канал заблокований колючим дротом

Телеканал NewsOne заявив про блокування невідомими території будівлі. Відповідна заява була оприлюднена каналом.

«Невідомі заблокували телеканал NewsOne. Близько території готуються провокації, мета яких невідома», - сказано у ній.

«До території каналу під'їхала вантажівка з мішками, вміст яких невідомий. Люди, які називають себе активістами, відмовляються давати коментарі і не говорять, з якою метою вхід і вихід в канал заблокували. В'їзд в канал заблокований колючим дротом. Невідомі одягнені у військову форму. Журналісти просять правоохоронні органи звернути увагу на подію», - сказано також у заяві каналу.

Редакція каналу NewsOne пов'язує події з тим, що це єдиний канал, який транслював «Марш за імпічмент» Михайла Саакашвілі.

Нагадаємо, на блокування каналу вже відреагував екс-губернатор Михайло Саакашвілі. Він пообіцяв приїхати на місце інциденту і захищати канал.