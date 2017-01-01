Саакашвілі анонсував новий мітинг у Києві (фото, відео)

Саакашвілі задоволений відвідуваністю «Маршу за народний імпічмент» у неділю

Колишній глава Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі, виступаючи у Києві на Майдані Незалежності на «Марші за народний імпічмент», анонсував новий мітинг наступної неділі, 10 грудня, повідомляє РБК-Україна. «Сьогодні ніхто не очікував, що нас буде так багато. Наступної неділі ми знову збираємося на Майдані



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Акція у Києві, 3 грудня

Саакашвілі задоволений відвідуваністю «Маршу за народний імпічмент» у неділю

Колишній глава Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі, виступаючи у Києві на Майдані Незалежності на «Марші за народний імпічмент», анонсував новий мітинг наступної неділі, 10 грудня, повідомляє РБК-Україна.

«Сьогодні ніхто не очікував, що нас буде так багато. Наступної неділі ми знову збираємося на Майдані Незалежності, і нас буде ще більше. Нас буде сотні тисяч», - анонсував Саакашвілі.

Після мітингу Саакашвілі заявив, що єдиним телевізійним каналом, який показав мітинг у центрі Києва був NewsOne. За його словами, після закінчення акції до будівлі каналу прийшли тітушки. Екс-губернатор у відео, розміщеному у Facebook, запевнив, що має намір захищати канал, водночас відзначивши, що власники цього медіа «не дуже хороші люди».

У цьому ж відео Саакашвілі заявив, що на мітингу у Києві перебували близько 50 тисяч людей. За даними поліції, участь в акції взяли близько 2,5 тисяч осіб. Видання РБК-Україна оцінює кількість учасників у 5-7 тисяч осіб.

За інформацією поліції, із регіонів на мітинг прибуло 1124 людини, людей привезли автобусами, правоохоронці нарахували їх 31.

Нагадаємо, у Києві пройшов «Марш за імпічмент».