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    Капітана скандального судна «Норд» оголосили в розшук

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    <span>Капітан судна &laquo;Норд&raquo; Володимир Горбенко втік до окупованого Криму&nbsp;</span> - Капітана скандального судна «Норд» оголосили в розшук
    Капітан судна «Норд» Володимир Горбенко втік до окупованого Криму 

    Горбенко не з’явився на засідання, за клопотанням прокуратури суд оголосив його в розшук

    Оболонський районний суд Києва оголосив в розшук капітана судна «Норд» Володимира Горбенка в зв’язку з його неявкою на судове засідання 12 квітня.

    Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в прокуратурі АРК.

    «Горбенко не з’явився на засідання, за клопотанням прокуратури суд оголосив його в розшук», – пояснили в прокуратурі.

    Раніше заступник прокурора прокуратури АР Крим Ігор Поночовний розповів агентству, що в зв’язку з появою інформації про місцезнаходження капітана сейнера «Норд» в Криму, Оболонський райсуд Києва може прийняти рішення про оголошення підсудного в розшук.

    13 березня Оболонський суд переніс засідання у справі капітана «Норд» на 12 квітня для його примусової доставки органами СБУ.

    Крим СБУ суд
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