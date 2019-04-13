Капітана скандального судна «Норд» оголосили в розшук



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Капітан судна «Норд» Володимир Горбенко втік до окупованого Криму

Горбенко не з’явився на засідання, за клопотанням прокуратури суд оголосив його в розшук

Оболонський районний суд Києва оголосив в розшук капітана судна «Норд» Володимира Горбенка в зв’язку з його неявкою на судове засідання 12 квітня.

Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в прокуратурі АРК.

«Горбенко не з’явився на засідання, за клопотанням прокуратури суд оголосив його в розшук», – пояснили в прокуратурі.

Раніше заступник прокурора прокуратури АР Крим Ігор Поночовний розповів агентству, що в зв’язку з появою інформації про місцезнаходження капітана сейнера «Норд» в Криму, Оболонський райсуд Києва може прийняти рішення про оголошення підсудного в розшук.

13 березня Оболонський суд переніс засідання у справі капітана «Норд» на 12 квітня для його примусової доставки органами СБУ.