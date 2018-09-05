«Картковий будинок»: стало відомо, як Кевіна Спейсі прибрали з серіалу
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З'явився тізер фінального сезону серіалу
В Netflix визначилися, як прибрати актора Кевіна Спейсі з серіалу House of Cards («Картковий будинок») через скандал з домаганнями: він повинен померти.
Це показано в тізері фінального сезону серіалу.
У відео показали могилу Френка Андервуда, якого грав Кевін та був головним героєм в попередніх серіях.
У 40-секундному ролику Клер Андервуд - дружина Френка і новий президент США, стоїть біля могили чоловіка.
«Втім, Френсіс, ось що тобі скажу. Коли мене поховають, це буде не на моєму задньому дворі. Коли вони прийдуть вшанувати, їм доведеться встати в чергу», - каже вона і йде.
Раніше в офіційному акаунті Instagram серіалу «Картковий будинок» опублікували постер нового сезону: на ньому зображені фотографії Кремля, на які «пролилася» кров.
Джерело: Еспресо ТВ