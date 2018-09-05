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    «Картковий будинок»: стало відомо, як Кевіна Спейсі прибрали з серіалу

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    Могила Френка Андервуда праворуч - «Картковий будинок»: стало відомо, як Кевіна Спейсі прибрали з серіалу
    Могила Френка Андервуда праворуч

    З'явився тізер фінального сезону серіалу

    В Netflix визначилися, як прибрати актора Кевіна Спейсі з серіалу House of Cards («Картковий будинок») через скандал з домаганнями: він повинен померти.

    Це показано в тізері фінального сезону серіалу.

    У відео показали могилу Френка Андервуда, якого грав Кевін та був головним героєм в попередніх серіях.

    У 40-секундному ролику Клер Андервуд  - дружина Френка і новий президент США, стоїть біля могили чоловіка.

    «Втім, Френсіс, ось що тобі скажу. Коли мене поховають, це буде не на моєму задньому дворі. Коли вони прийдуть вшанувати, їм доведеться встати в чергу», - каже вона і йде.

    Раніше в офіційному акаунті Instagram серіалу «Картковий будинок» опублікували постер нового сезону: на ньому зображені фотографії Кремля, на які «пролилася» кров.

    Джерело: Еспресо ТВ

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