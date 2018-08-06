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    Кремль у «крові»: опублікувано постер нового сезону «Карткового будинку»

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    Кремль у «крові»: опублікувано постер нового сезону «Карткового будинку»

    У фінальному, шостому, сезоні «Карткового будинку» буде вісім епізодів

    В офіційному акаунті Instagram серіалу «Картковий будинок» опублікували постер нового сезону: на ньому зображені фотографії Кремля, на які «пролилася» кров.

    В Instagram опубліковані три фото: разом вони зливаються у панораму, на якій зображено Великий Кремлівський палац.

    З підписів до знімків складається наступне повідомлення: «Президенту Петрову (персонаж російського президента в серіалі, — ред.), в його трохи складному становищі. Ми брехали надто довго. Ми вбивці».

    1_04

    To President Petrov, and his little pickle.

    Допис, поширений House of Cards (@houseofcards)

    We’ve been lying for too long.

    Допис, поширений House of Cards (@houseofcards)

    We’re murderers.

    Допис, поширений House of Cards (@houseofcards)

    У фінальному, шостому, сезоні «Карткового будинку» буде вісім епізодів. Наразі дата виходу серіалу невідома.

    В останньому сезоні американського телесеріалу, який дознімали у 2018 році, не гратиме жодної ролі Кевін Спейсі — раніше головний герой серіалу.

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