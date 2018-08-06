Кремль у «крові»: опублікувано постер нового сезону «Карткового будинку»
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Розсилка
У фінальному, шостому, сезоні «Карткового будинку» буде вісім епізодів
В офіційному акаунті Instagram серіалу «Картковий будинок» опублікували постер нового сезону: на ньому зображені фотографії Кремля, на які «пролилася» кров.
В Instagram опубліковані три фото: разом вони зливаються у панораму, на якій зображено Великий Кремлівський палац.
З підписів до знімків складається наступне повідомлення: «Президенту Петрову (персонаж російського президента в серіалі, — ред.), в його трохи складному становищі. Ми брехали надто довго. Ми вбивці».
У фінальному, шостому, сезоні «Карткового будинку» буде вісім епізодів. Наразі дата виходу серіалу невідома.
В останньому сезоні американського телесеріалу, який дознімали у 2018 році, не гратиме жодної ролі Кевін Спейсі — раніше головний герой серіалу.