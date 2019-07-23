Катастрофа винищувача СУ-27: завод, який ремонтував літак, використав російські деталі сумнівної якості?



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Падіння винищувача Су-27 на Житомирщині взимку 2018 року. Фото порталу Scramble Magazine

Внаслідок падіння винищувача загинув начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади «Центр» Повітряних сил ЗСУ Олександр Фоменко

Державне бюро розслідувань перевіряє причетність державного підприємства «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «Мігремонт» до катастрофи військового літака СУ-27 (заводський номер 36911021308), яка сталася 15 грудня 2018 року у Житомирській області.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ряд судових рішень.

Слідчі ДБР з’ясували, що 24 червня 2016 року завод «Мігремонт» закінчив середній ремонт з модернізацією військового літака СУ-27 (заводський номер 36911021308). Водночас протягом 2016-2018 років «Мігремонт» уклав низку договорів, за якими закуповувалися частини та механізми невідомого походження та сумнівної якості, в тому числі на літак СУ-27.

Окремі суб`єкти господарювання, які поставляли комплектуючі не мали матеріально-технічної бази для власного виробництва поставлених комплектуючих. Зокрема, ТОВ «НВП «Спецсервіс, яке провадить свою фінансово-господарську діяльність у сфері торгівлі авіаційними запчастинами та агрегатами, починаючи з 2016 року здійснило ряд поставок на ДП «Мігремонт».

Як стверджує слідство, переважна більшість поставлених запчастин мають російське походження, офіційно на територію України не імпортувалися та були закуплені «Спецсервіс» у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Так, частина авіатоварів були придбані у ТОВ «Стім Юніон» та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Наразі через суд ДБР отримало доступ до документації низки підприємств, які поставляли авіадеталі державному заводу «Мігремонт».

Нагадаємо, що вдень 15 грудня 2018 року поблизу смт Озерне на Житомирщині сталась авіаційна катастрофа винищувача Су-27. Літак розбився при заході на посадку. Загинув пілот майор Фоменко, 1975 року народження, який був начальником повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних сил України.

Загиблий військовий льотчик 1-го класу майор Олександр Фоменко

Фоменко служив у Збройний силах з 1992 року. Військовий льотчик 1-го класу. Підготовлений до ведення бойових дій в повному обсязі Курсу бойової підготовки. Брав участь в АТО у 2014 році.

За фактом авіакатастрофи правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 416 КК України («Порушення правил польотів або підготовки до них»).