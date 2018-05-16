Католицьку Трійцю на Закарпатті зробили вихідним днем

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Геннадій Москаль

Москаль розпорядився перенести держустановам робочий день із понеділка, 21 травня, на суботу — 26 травня

У зв’язку зі святкуванням Святої Трійці за григоріанським календарем жителі Закарпатської області, незалежно від конфесійної приналежності, отримають у понеділок, 21 травня, вихідний день.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА.

Згідно з розпорядженням голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля, очільникам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день із понеділка, 21 травня, на суботу — 26 травня.

Зазначимо, що день Святої Трійці є одним із головних християнських свят. Церкви святкують його на 50-й день після Великодня. Цього року святкування у православних відбудеться 27 травня (із перенесенням вихідного дня на понеділок, 28 травня), а в католиків – 20 травня.

Нагадаємо, 2 грудня 2017 року в Україні набув чинності закон про святковий вихідний день 25 грудня у зв'язку із Різдвом за григоріанським календарем.

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