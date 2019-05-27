Керівниця газети Ахметова обурена тим, що тепер доведеться видавати її українською мовою



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Головний редактор «Сегодня» розповіла, що вони кілька років тому аналізували, чи буде попит на український тираж газети

Газета «Сегодня» - одне з найбільших друкованих ЗМІ в Україні, при цьому видається виключно російською мовою

Головний редактор газети «Сегодня» Ольга Гук-Дрьоміна вважає, що російськомовні видання, які змушені будуть, згідно з законом, видавати тираж українською мовою, збанкрутують, якщо не буде підтримки держави.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Українським Новинам.

«Новий закон лише вимагає від видавців своїм коштом випустити тираж, який в підсумку нехай не цілком, але точно в значній мірі піде під ніж, бо населення не готове масово його розкупити. Зазнавати такі збитки щомісяця неможливо. І в підсумку навіть та частина населення, яка сьогодні ще читає друковані видання, буде позбавлена цієї можливості, бо видавництва без підтримки держави просто збанкрутують», - підкреслила Гук-Дрьоміна.

Головний редактор «Сегодня» розповіла, що вони кілька років тому аналізували, чи буде попит на український тираж газети.

«Висновки аналітиків такі: помітний попит може бути у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Тернополі та в невеликих містечках і селах, в основному, в західній Україні. Але випуск цього тиражу з урахуванням вартості доставки і інших витрат не покривав витрат», - зазначила Гук-Дрьоміна.

«Сьогодні «Укрпошта» закриває багато відділень по всій країні. Це б'є по вже існуючому тиражу як нашого видання, так і всіх друкованих ЗМІ України. В таких умовах доставляти в невеликі містечка і села україномовний тираж дуже проблематично», - додала головний редактор «Сегодня».

За її словами, для підтримки української мови «правильно було б, з точки зору видавців, отримати підтримку від держави, держзамовлення».

«Таку підтримку вправі отримати і україномовні видання для розширення своєї аудиторії, і російськомовні - для друку тиражу українською мовою для безкоштовного розповсюдження. В цьому випадку я б бачила реальне сприяння розвитку української мови», - зауважила Гук-Дрьоміна.

Як відомо, 25 квітня Верховна Рада прийняла закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», 15 травня його підписав президент Петро Порошенко, а 16 травня він був офіційно опублікований.

Цим законом Верховна Рада фактично заборонила випускати друковані ЗМІ російською та іншими іноземними мовами, крім офіційних мов Європейського Союзу, якщо видання не випускає одночасно аналогічний тираж українською мовою. Дана норма набуде чинності з 16 січня 2022 року.

Газета «Сегодня», яка підконтрольна олігарху Рінату Ахметову - одне з найбільших друкованих ЗМІ в Україні, при цьому видається виключно російською мовою.