Керівниця «ковідної» лікарні у столиці пояснила, кого саме треба шпиталізувати у першу чергу



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До столичних лікарень потрапляють здебільшого кияни і гості столиці, які приїхали і їм стало зле, - зазначила Мостепан

Один із критеріїв шпиталізації – потреба хворого у цілодобовому лікарському нагляді, – пояснює головна лікарка столичної лікарні №4

Головний лікар Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла про кількість хворих на коронавірус та наявності місць для шпиталізації.

В інтерв’ю «Главкому» медик зазначила, що до столичних лікарень потрапляють здебільшого кияни і гості столиці, які приїхали і їм стало зле. «85% – це кияни», – уточнила Мостепан.

Лікарка також уточнила, які показання до госпіталізації у стаціонар мають братися до уваги. «Один із критеріїв – це вимога цілодобового лікарського нагляду. Підкреслю, що саме лікарського. Бо якщо легкий перебіг хвороби чи середній, коли хворий не потребує ін’єкцій, його може лікувати сімейний лікар. Тому у нас більшість важких або середніх, ближчих до важких», – пояснила Мостепан.

Крім того, лікарка зазначила, що через зміни вимог до шпиталізації збільшився потік пацієнтів: «Звичайно, це збільшить потік. Але вважаю, що було ухвалене правильне рішення, адже ці хворі можуть спочатку мати легкий перебіг, але якщо у них є супутні серйозні хвороби (кардіологія чи, особливо, онкологія), то стан таких хворих може різко погіршуватися. Саме тому їх треба лікувати стаціонарно».

Мостепан запевнила, що у столиці до питання шпиталізації підійшли дуже ретельно. «Окрім опорних лікарень першої хвилі, а це наша, Олександрівська, лікарня №9, відкрили другу хвилю медзакладів. Тобто робота націлена на те, щоби всіх хворих, які потребують допомоги, було куди розміщати. Задіяні нині інші лікарні, які розгортають інфекційні ліжка, деякі вже розгорнули. Тому саме у Києві проблем з місцями сьогодні немає. Щодо іншого – це питання винятково логістики», – запевнила медик.

Нагадаємо, що в українських лікарнях наразі перебувають понад 15,5 тисяч хворих на коронавірус.