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    В українських лікарнях наразі перебувають понад 15,5 тисяч хворих на коронавірус

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    Кількість людей з коронавірусом зростає у лікарнях щодня, - міністр - В українських лікарнях наразі перебувають понад 15,5 тисяч хворих на коронавірус
    Кількість людей з коронавірусом зростає у лікарнях щодня, - міністр

    За минулу добу було госпіталізовано 801 людину, - Степанов

    В Україні у лікарнях з діагнозом «коронавірусна хвороба» перебуває 15797 осіб. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Сьогодні у нас черговий антирекорд. За минулу добу захворіло 4 633 особи…Було госпіталізовано 801 людину, і якщо подивитися, яка кількість людей, які проходять лікування безпосередньо у стаціонарах наших лікарень – це вже 15 797 осіб. Дуже швидко зростає кількість людей, які перебувають безпосередньо у лікарнях і мають середній або важкий перебіг хвороби», – зазначив міністр.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      217661
    • Хворіють
      116809
    • Одужали
      96591
    • Померли
      4261

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64). Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.

    міністр лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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