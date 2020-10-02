В українських лікарнях наразі перебувають понад 15,5 тисяч хворих на коронавірус



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Кількість людей з коронавірусом зростає у лікарнях щодня, - міністр

За минулу добу було госпіталізовано 801 людину, - Степанов

В Україні у лікарнях з діагнозом «коронавірусна хвороба» перебуває 15797 осіб. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Сьогодні у нас черговий антирекорд. За минулу добу захворіло 4 633 особи…Було госпіталізовано 801 людину, і якщо подивитися, яка кількість людей, які проходять лікування безпосередньо у стаціонарах наших лікарень – це вже 15 797 осіб. Дуже швидко зростає кількість людей, які перебувають безпосередньо у лікарнях і мають середній або важкий перебіг хвороби», – зазначив міністр.

Коронавірус в Україні

Всього 217661

Хворіють 116809

Одужали 96591

Померли 4261

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64). Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.