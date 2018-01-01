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    Керівник естонської розвідки порадив гостям Чемпіонату світу-2018 остерігатися російських шпигунів

    Керівник розвідслужби - уболівальникам: остерігайтеся «медових пасток» на мундіалі в Росії
    Мікк Марран, глава служби зовнішньої розвідки Естонії, закликав уболівальників на Чемпіонату світу -2018 остерігатися російських шпигунів, які спробують здобути у них інформацію або шантажувати їх, повідомляє The Times. Розвідник порадив уболівальникам, футболістам і всім іншим іноземцям у Росії «або постійно тримати при собі телефони,
    • Сьогодні, 12:05
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    Мікк Марран
    Мікк Марран

    Керівник розвідслужби - уболівальникам: остерігайтеся «медових пасток» на мундіалі в Росії

    Мікк Марран, глава служби зовнішньої розвідки Естонії, закликав уболівальників на Чемпіонату світу -2018 остерігатися російських шпигунів, які спробують здобути у них інформацію або шантажувати їх, повідомляє The Times.

    Розвідник порадив уболівальникам, футболістам і всім іншим іноземцям у Росії «або постійно тримати при собі телефони, лептопи та інші електронні пристрої, або взагалі не брати їх з собою», пише видання.

    Марран також сказав, що незнайомі люди, які заводять з відвідувачами розмови в барах та інших громадських місцях, можуть виявитися агентами під прикриттям, які намагаються зав'язати вигідну їм дружбу. «Це не означає, що вам не слід їхати в Росію. Росія - велика країна. Але людям необхідно краще усвідомлювати, що може відбуватися навколо, коли вони радісно п'ють пиво в Москві або десь ще», - додав він.

    На питання, чи можливе застосування такого методу, як «медові пастки», Марран сказав: «А чому ні?».

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