Керівник естонської розвідки порадив гостям Чемпіонату світу-2018 остерігатися російських шпигунів

Керівник розвідслужби - уболівальникам: остерігайтеся «медових пасток» на мундіалі в Росії

Мікк Марран, глава служби зовнішньої розвідки Естонії, закликав уболівальників на Чемпіонату світу -2018 остерігатися російських шпигунів, які спробують здобути у них інформацію або шантажувати їх, повідомляє The Times. Розвідник порадив уболівальникам, футболістам і всім іншим іноземцям у Росії «або постійно тримати при собі телефони,



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Мікк Марран

Керівник розвідслужби - уболівальникам: остерігайтеся «медових пасток» на мундіалі в Росії

Мікк Марран, глава служби зовнішньої розвідки Естонії, закликав уболівальників на Чемпіонату світу -2018 остерігатися російських шпигунів, які спробують здобути у них інформацію або шантажувати їх, повідомляє The Times.

Розвідник порадив уболівальникам, футболістам і всім іншим іноземцям у Росії «або постійно тримати при собі телефони, лептопи та інші електронні пристрої, або взагалі не брати їх з собою», пише видання.

Марран також сказав, що незнайомі люди, які заводять з відвідувачами розмови в барах та інших громадських місцях, можуть виявитися агентами під прикриттям, які намагаються зав'язати вигідну їм дружбу. «Це не означає, що вам не слід їхати в Росію. Росія - велика країна. Але людям необхідно краще усвідомлювати, що може відбуватися навколо, коли вони радісно п'ють пиво в Москві або десь ще», - додав він.

На питання, чи можливе застосування такого методу, як «медові пастки», Марран сказав: «А чому ні?».