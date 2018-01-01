Керівник українського Hyperloop озвучив ціну будівництва тестового майданчика

Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика для впровадження в країні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів

Керівник українського проекту з будівництва Hyperloop - HypeUA Олександр Озеран озвучив приблизну ціну будівництва тестового майданчика в Дніпрі. Про це він розповів в інтерв'ю «Громадському радіо». «Це якраз зараз рахується. Але це не такі великі гроші. Зараз на європейському континенті один км шляху коштує 40 млн доларів. Якщо



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Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика для впровадження в країні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів

Керівник українського проекту з будівництва Hyperloop - HypeUA Олександр Озеран озвучив приблизну ціну будівництва тестового майданчика в Дніпрі.

Про це він розповів в інтерв'ю «Громадському радіо».

«Це якраз зараз рахується. Але це не такі великі гроші. Зараз на європейському континенті один км шляху коштує 40 млн доларів. Якщо ми говоримо про Hyperloop, то це від 11 до 17 млн доларів. Тестова площадка - це півкілометра, тобто не такі значні гроші», - зазначив він.

Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика в місті Дніпро для впровадження в Україні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, реалізація даного проекту розділена на три етапи: цього року повинна бути завершена експертна оцінка проекту Академією наук; на другому, орієнтовно наступного року, планується розпочати будівництво тестового майданчика в Дніпрі за кошти інвесторів, яке триватиме до двох років. На третьому етапі – промислове будівництво.

Омелян повідомив, що проект буде реалізований за участю Академії наук, ракетобудівного підприємства «Південмаш», держконцерну «Укроборонпром», компанії «Інтерпайп», Каховського заводу електрозварювального устаткування та інших. Крім того, як повідомив міністр, в будівництві українського майданчика активну участь візьме компанія, яка займається будівництвом Hyperloop в Мексиці.

Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається зі сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.