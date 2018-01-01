В Україні побудують тестовий майданчик Hyperloop

Проект обговорювали з творцем ідеї Ілоном Маском

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що у Дніпрі побудують тестовий майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском. Про це він заявив на прес-конференції. «Ми створюємо компанію, яка буде займатися розробкою технології», - заявив міністр.За його словами, компанія буде називатися Hype.ua.



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Проект обговорювали з творцем ідеї Ілоном Маском

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що у Дніпрі побудують тестовий майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском. Про це він заявив на прес-конференції.

«Ми створюємо компанію, яка буде займатися розробкою технології», - заявив міністр.

За його словами, компанія буде називатися Hype.ua.

«Ми робимо ставку на ревіталізацію наших технологій. Надшвидкісні залізниці, які рухаються зі швидкістю 250-300 км/год відходять у минуле з появою Hyperloop», - повідомив Омелян.

До проекту приєдналися Академія наук, Південмаш, Укроборонпром, Unit City, Інтерпайп, Платформа розвитку інновацій.

За словами директора Південмашу, учасники робочої групи спілкувалися із засновником проекту Hyperloop One Ілоном Маском.

Крім того, в будівництві майдану прийме участь компанія, яка будує Hyperloop в Мексиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерство інфраструктури України анонсували швидкісний вакуумний поїзд Hyperloop в Україні.

Довідка:

Hyperloop - це транспортна система, яку розробив Ілон Маск. Вона складається зі сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці, яка може переміщати автомобілі. Швидкість такої капсули може перевищувати 500 км/год.