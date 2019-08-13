Керівника секретаріату Вищої ради правосуддя визнали винним у корупції



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Суд визнав Сергія Пушкаря винним у корупції Фото: Вища рада правосуддя

Пушкар підтасував результати конкурсу на посаду голови Державної судової адміністрації

Шевченківський районний суд Києва визнав керівника секретаріату Вищої ради правосуддя Сергія Пушкаря винним у корупції.

Про це повідомляють Українські Новини.

Суд задовольнив адміністративний протокол, складений Національним агентством з питань запобігання корупції.

За версією НАЗК, Пушкар під час виконання службових повноважень незаконно використав інформацію і підтасував результати конкурсу на посаду голови Державної судової адміністрації.

Зокрема, він використав відповіді, щоб отримати найвищу оцінку за результатами кваліфікаційного оцінювання з володіння іноземною мовою.

Санкція статті 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 2550 грн).

Нагадаємо, протокол про корупцію відносно Пушкаря НАЗК склало ще 2 липня.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у деклараціях голови Національного банку України Якова Смолія, заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолія Корзуна, колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України Володимира Фалея та голови Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області Артема Попова.