Голова Нацбанку та ще троє посадовців «змахлювали» у деклараціях



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НАЗК виявила недостовірні відомості у деклараціях Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки

Про виявлені правопорушення Національне агентство повідомило НАБУ та Нацполіцію

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у деклараціях голови Національного банку України Якова Смолія, заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолія Корзуна, колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України Володимира Фалея та голови Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області Артема Попова.

Про це 12 серпня повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що за результатами перевірки декларацій Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки було встановлено, що посадовець зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність частки трьох нежилих приміщень, доходу, нарахованого йому та дружині у вигляді процентів, не зазначив відомості стосовно наявності у дружини корпоративних прав. Крім того, не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, які належать йому на праві власності, та кошти, розміщені ним та дружиною на банківських рахунках.

«Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн та понад 3,2 млн грн відповідно», - заявили в НАЗК.

У свою чергу Корзун, подаючи декларацію за 2016 рік, зазначив недостовірні відомості щодо вартості житлового будинку у м. Києві, який належить йому на праві власності, та не задекларував дохід дружини, отриманий у вигляді спадщини. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 450 тис. гривень.

«Фалей, подаючи декларацію за 2016 рік, не зазначив відомостей про наявне у нього фінансове зобов’язання перед банком. Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 1,8 млн гривень», - повідомили в НАЗК.

Зазначається, що про виявлені правопорушення Національне агентство повідомило НАБУ, направивши обґрунтовані висновки.

Крім того, встановлено, що голова Більмацької РДА Запорізької області Артем Попов у декларації за 2016 рік зазначив недостовірні відомості щодо вартості придбаного ним автомобіля, а також наявності корпоративних прав у його матері. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить понад 1,1 млн грн.

«Обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Національної поліції», - заявили в НАЗК.