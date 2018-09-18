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    Кернес отримав припис від НАЗК

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    18 людей, які працювали у Харківській міській раді під керівництвом Геннадія Кернеса не подали декларації або подали їх несвоєчасно - Кернес отримав припис від НАЗК
    18 людей, які працювали у Харківській міській раді під керівництвом Геннадія Кернеса не подали декларації або подали їх несвоєчасно

    Згідно з приписом, агентство вимагає провести службове розслідування

    Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні ухвалили рішення про внесення припису міському голові Харкова Геннадію Кернесу.

    Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

    Припис внесли за результатами планової перевірки дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Харківській міській раді, яку проводили з 1 по 30 серпня 2018 року.

    Під час перевірки було встановлено, що 18 людей, які працювали у Харківській міській раді не подали декларації або подали їх несвоєчасно.

    Згідно з приписом, агентство вимагає провести службове розслідування та за його результатами вжити заходів у встановленому законом порядку.

    Припис Національного агентства є обов’язковими до виконання.

    За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Про виконання припису Кернес, зобов’язаний повідомити Національне агентство упродовж десяти робочих днів з дня його одержання.

     

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