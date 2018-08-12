Кім Чен Ин особисто перевірив новий північнокорейський трамвай з рожевим салоном



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Новий трамвай створений працівниками підприємства по ремонту автобусів

На вулиці Пхеньяна виїхав новий трамвай, вироблений в Північній Кореї. Нову машину проінспектував особисто керівник країни Кім Чен Ин. Однак, є підозри, що трамвай не є оригінальним продуктом, а побудований на базі чеських трамваїв.

Про це пише ЦТС, посилаючись на Тransport publiczny.

Новий трамвай створений працівниками підприємства по ремонту автобусів. Серед його особливостей називають використання електродвигуна змінного струму, менші експлуатаційні витрати, нове програмне забезпечення. За даними північнокорейського інформагентства KCNA, велика частина механічного та електрообладнання, скла, дзеркала, для підлоги гума, оббивка сидінь зроблені підприємствами Північної Кореї.

Кім Чен Ин подякував творцям трамвая за відданість своїй справі, здійснив на ньому тестову нічну поїздку, а також поділився своїми відчуттями від побаченого. Судячи з фотографій, вже традиційно, всі рекомендації північнокорейського лідера були ретельно записані в блокноти його підлеглими.

Кім Чен Ин зазначив в трамваї якість обробки, покращений зовнішній вигляд, зниження шуму і вібрації. Він також висловив переконання в тому, що жителі будуть дуже задоволені, використовуючи трамваї і тролейбуси, вироблені в країні. Також він заявив, що партія буде готова навіть дістати зірку з неба, «якби цього захотіли громадяни». Також північнокорейський лідер повідомив, що йому було важко, коли йому доводилося дивитися на старі транспортні засоби, що викликало багато незручностей для жителів і, за його словами, сприяло збільшенню кількості таксі на вулицях Пхеньяна.

Також Кім Чен Ин відвідав тролейбусний завод, де йому представили новий тролейбус. Тут голова Трудової партії Кореї зазначив точність вигину і ступінь рівномірності зовнішніх деталей, якість гумових виробів.

Як відзначають польські і чеські журналісти, новий північнокорейський трамвай має схожість з трамваями з Чехословаччини, які поставлялися раніше в Пхеньян. Як пише портал Československý dopravák, машина, фактично, побудована на базі трамваїв Tatra KT8D5. У 1991 році Чехословаччина поставила 45 таких транспортних засобів для першої трамвайної лінії у столиці Північної Кореї. Пізніше в Пхеньяні були введені в експлуатацію трамваї Tatra T6B5, які були завезені з Праги і Німеччини.