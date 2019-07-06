Кістіон відреагував на розслідування СБУ щодо розкрадання коштів



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Володимир Кістіон

Кістіон вважає замовленням поширену у ЗМІ інформацію щодо розкрадання держкоштів

Віцепрем'єр-міністр України Володимир Кістіон відреагував на розслідування Служби безпеки щодо розкрадання коштів на комунальних підприємствах Вінницької області.

Про це йдеться в повідомленні Кістіона на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялося, що співробітники СБУ виявили та задокументували механізм привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організований одним із віцепрем’єрів.

«Вчора у ЗМІ з'явилася інформація про звинувачення одного з віце-прем'єрів у розкраданні державних коштів. Журналісти окремих видань згадують моє прізвище, тому вимушений реагувати. Це не що інше, на мою думку, як політичне замовлення, до якого залучені ще призначені колишнім президентом Петром Порошенком кадри Служби безпеки України. Бо жодних проваджень щодо мене не проводилося», — написав Кістіон.

Він висловив думку, що такі повідомлення розповсюджуються з метою дискредитації його як кандидата у народні депутати.

«Метою, швидше за все, є намір прибрати мене з передвиборчого поля, враховуючи мої високі шанси пройти до нового парламенту. Це не подобається моїм опонентам зі старої команди БПП», — заявив віцепрем’єр.

За його словами, «замовність цієї провокації доводить і те, що в соціальних мережах новини про дещо дивну ситуацію поширюються через пабліки під грифом «Реклама», а на підігріві працює ціла армія ботів».

«Я ніколи не переходжу межу людяності, бо знаю, що заподіяне зло завжди повертається бумерангом. Я веду відкриту і прозору передвиборчу кампанію та розраховував на толерантність моїх політичних опонентів. Рівнятися розумом не захотіли. Вдалися до найпростішого, але найаморальнішого методу — чорного піару та залякування членів моєї родини», — додав Кістіон.

Він звернувся до керівництва СБУ з проханням провести службове розслідування цієї ситуації та зробити необхідні кадрові висновки.