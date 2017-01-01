Китаєць намагався вивезти з України 6 кг бурштину

Громадянина Китаю притягнуто до відповідальності за порушення митного законодавства

У четвер в пункті пропуску «Одеса-авіа» прикордонники Одеського загону, спільно з працівниками фіскальної служби не допустили вивіз бурштину з України до Туреччини. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. «Так, під час оформлення пасажирів авіарейсу «Одеса-Стамбул» за допомогою комплексу



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Бурштин

Громадянина Китаю притягнуто до відповідальності за порушення митного законодавства

У четвер в пункті пропуску «Одеса-авіа» прикордонники Одеського загону, спільно з працівниками фіскальної служби не допустили вивіз бурштину з України до Туреччини.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

«Так, під час оформлення пасажирів авіарейсу «Одеса-Стамбул» за допомогою комплексу «Рапіскан» прикордонно-митною оглядовою групою було виявлено в особистих речах громадянина Китаю три підозрілих пакунки. За результатами проведеного поглибленого огляду виявлено 77 «сонячних» камінців загальною вагою понад 6 кілограмів», - йдеться у повідомленні.

Наразі громадянина Китаю притягнуто до відповідальності за порушення митного законодавства. Виявлений бурштин вилучено встановленим порядком.